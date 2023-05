Uomini e Donne, tra Soraia Ceruti e Luca Salatino amore finito: «Un giorno dirò tutto»

di Redazione Web

E' ormai giunta al capolinea la love story tra Soraia Ceruti e Luca Salatino. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e ora sull’ex coppia del dating show di canale 5 continuano ad emergere dettagli e retroscena. L’ultimo riguarda il rapporto con Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne nello stesso periodo di Luca. Condividendo la stessa esperienza, tra Luca e Matteo è nata un’amicizia speciale che è continuata anche dopo la trasmissione. Ma prima dell’ingresso di Salatino nella casa del Grande Fratello Vip, c'è stato un allontanamento che è durato fino a poche settimane fa quando Matteo ha deciso di ricontattare Luca con cui l’amicizia, oggi, è nuovamente viva.

Lo sfogo di Soraia

Ed ecco che Soraia Ceruti si è sfogata, lasciando intendere delle cose riferite proprio a Matteo Ranieri. A svelare, tuttavia, un’indiscrezione su Matteo e Soraia è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza. Dopo l’ennesima critica, Soraia Ceruti, negli scorsi giorni ha sbottato: «Arriverà il momento in cui i romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose.

