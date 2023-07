Harry e William insieme per ricordare la mamma Lady Diana nel giorno del suo compleanno: «Continua ad ispirare i giovani»

di Redazione web

La principessa Diana è indimenticabile e oggi, 1 luglio, nel giorno del suo compleanno, avrebbe compiuto 62 anni. I figli Harry (38 anni) e William (41 anni) non dimenticheranno mai la loro amorevole mamma e non perdono occasione per ricordarla.

Lady D era molto amata dai sudditi che l'hanno sempre sostenuta, anche quando la famiglia reale le voleva voltare le spalle. La principessa del Galles, Lady Diana, ha dedicato la sua vita alla beneficenza ed è stata sempre in prima linea per aiutare i più deboli perché, come diceva lei: «Io non voglio essere la regina di questo Paese, voglio essere la regina dei cuori delle persone». E ci è riuscita.

Nel giorno del suo compleanno, in sua memoria, si tiene il "Diana Award", un premio dedicato ai giovani che hanno intenzione di cambiare il mondo con le loro idee innovative. Durante quest'occasione, il principe William e il principe Harry si sono riuniti per ricordare la loro amorevole mamma.

Il Diana Award

Il "Diana Award" è un premio consegnato durante l'omonimo evento di beneficenza, istituito nel 1999 dall'ex primo ministro inglese, Gordon Brown, e premia le menti dei giovani che vogliono cambiare il mondo e lo stanno già facendo attraverso le loro idee.

Il principe William è intervenuto all'apertura dell'evento di beneficenza in un video per salutare tutti i presenti e ricordare lady D, «Mia madre credeva molto nei giovani: voi potete davvero cambiare il mondo e io sono molto fiero di portare avanti questo evento in suo nome».

Il principe Harry, poi, ha fatto la sua apparizione nello stesso video subito dopo il fratello. Harry ha voluto ricordare la forza dei giovani: «Mamma era convinta che voi giovani potete ribaltare gli status della società e poter rendere questo mondo un po' più inclusivo».

I fratelli William e Harry si sono così ricongiunti, anche se non fisicamente, per ricordare la donna che li ha amati sopra ogni cosa e che loro continuano ad amare incondizionatamente.

