Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo amore? La story che suscita il dubbio

Spicca sempre tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Presente nel parterre sin dalla prima puntata della prima stagione, la dama di Torino ha conquistato l’affetto del pubblico tramite la sua spontaneità, appassionando tutti con le sue storie d'amore con Ennio, Marco Firpo o Giorgio Manetti. Ma non solo gioie, Gemma ha vissuto anche tante delusioni. Ma mentre aspetta il ritorno a Uomini e Donne, sui social, pubblica un post che incuriosisce i fan.

Gemma Galgani e il nuovo amore

Negli anni, Gemma non si è mai accontentata e ha chiuso quelle relazioni che non le davano ciò che desiderava. Nonostante tutto, non perde la speranza di poter trovare il suo principe azzurro e l'ultimo post incuriosisce tutti....Nelle scorse ore, ha fatto un’eccezione condividendo tra le storie del proprio profilo Instagram un breve video. Nelle immagini, la dama di Torino appare sorridente e raggiante mentre si gode il panorama davanti a sè.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 15:34

