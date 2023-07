Chanel Totti in vacanza col fidanzato: posti da sogno e un tenero bacio, ecco dov'è

di Redazione Web

In love, in vacanza. Sembrano giorni di totale relax per la secondogenita di Totti e Ilary Blasi che sta trascorrendo dolci vacanze col fidanzato Cristian. Nelle sue stories Instagram, la 16enne mostra ai numerosi follower i post da sogno in cui si sta divertendo in piena estate. Mare, sole, caldo, acqua splendida: è a Palmarola, nelle Isole Ponziane. Un posto da sogno non poteva che essere visto con il suo fidanzato. Ed ecco un tenero selfie mentre, in costume, si scambiano un bacio.

In relax

Questa non è la prima vacanza per Chanel. Mentre Ilary Blasi se la spassa con Bastian e Totti con la sua Noemi, è tempo di amore e vacanza anche per la piccola.

