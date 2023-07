Uomini e Donne, tra Federico e Carola è di nuovo amore? «Avvistati insieme a Roma»

di Redazione Web

E' di nuovo amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli? Dopo la rottura annunciata dall’ex tronista di Uomini e Donne, che però non ha mai spiegato i particolari, sembra che ora la situazione sia cambiata ancora. Che ci sia un riavvicinamento? I due, infatti, sono stati visti insieme in un salone di bellezza in zona EUR a Roma. Che si stiano rivedendo?

Andrea Delogu, baci e coccole con Luigi al concerto di Tiziano Ferro. Hater senza freni: «Sembra tuo figlio»

Wanda Nara, premio "rivelazione dell'anno". Poi il selfie (quasi) nuda a letto con Icardi. Fan scatenati

ll ritorno?

Dopo la scelta nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, i due avevano cominciato un periodo di convivenza a Roma. Poco dopo, però, sarebbero emerse le prime incomprensioni e la loro storia non ha avuto l’epilogo sperato. Secondo Carola, la coppia non era riuscita a far combaciare idee differenti. Con questo, l’ex corteggiatrice aveva smentito le voci su un presunto tradimento di Federico.

Nel salone

Nel salone, Carola si stava sottoponendo ad un trattamento ai capelli e l’ex tronista l’avrebbe raggiunta in un secondo momento. Stando a quanto emerso, una parrucchiera ha registrato una diretta, dove sarebbe comparsa l’ex coppia. Nonostante, sul web stiano circolando diverse foto, nessuna di queste è stata ricondivisa dai diretti interessati e questo lascia intendere che il riavvicinamento possa essere dettato solo dalla speranza dei fan.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA