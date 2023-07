Andrea Delogu, baci e coccole con Luigi al concerto di Tiziano Ferro. Hater senza freni: «Sembra tuo figlio»

di Redazione web

Andrea Delogu, 40 anni, ha festeggiato il secondo anniversario con il fidanzato, il modello Luigi Bruno, che ha 23 anni. La loro relazione è nata dopo che lui l'ha corteggiata per oltre un anno su Instagram, finché lei non ha ceduto alle sue avance e si è lasciata conquistare definitivamente. Nonostante tra i due ci sia molta differenza d'età, lui ha 17 anni in meno di lei, Andrea e Luigi cercano sempre il modo di godersi al meglio la loro storia d'amore. I due, infatti, hanno festeggiato l'anniversario allo stadio, al concerto di Tiziano Ferro e Andrea ha voluto celebrare il loro amore con una dolcissima dedica sui social, con scritto: «2 anni, giorno per giorno. 2 anni. L'amore è una cosa semplice, per fortuna», ma alcuni hater si sono accaniti sotto i commenti.

Andrea Delogu contro gli hater

Andrea Delogu è abituata ad avere a che fare con gli hater. La conduttrice ha dovuto fare i conti con il pregiudizio e le critiche del pubblico da sempre, ma soprattutto da quando ha deciso di intraprendere la relazione con Luigi Bruno, un modello che ha 17 anni in meno di lei. Anche nel giorno del loro anniversario, gli hater hanno dovuto commentare la loro storia d'amore e le loro foto con: «Sembra tuo figlio, come fa a stare con te?»

La conduttrice del Tim Summer Hits ha risposto a tono, scrivendo: «Di solito cancello i commenti stupidi, qui ho deciso di lasciarli, primo perché sono troppi e secondo perché la figura di mer**a è giusto che la gente la faccia fino in fondo.

Dopo il difficile addio dall'ex marito Francesco Montanari, Andrea Delogu è finalmente riuscita a ritrovare l'amore tra le braccia di Luigi Bruno, ma si sa, gli hater devono sempre trovare qualcosa da criticare.

