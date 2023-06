Tim Summer Hits, da Roma a Rimini sfilano le star della canzone

di Marco Castoro

«Mi piace mettermi in gioco, ci metto sempre tutto me stesso, in tv sto imparando, così come ho fatto per anni e anni con la musica. Conosco gli artisti e il linguaggio della musica». È questo il biglietto da visita di Nek, che continua la scalata tra i conduttori. Che ci fosse in lui l’ambizione di diventare il nuovo direttore artistico di Sanremo 2025? «Magari», replica con un sorriso tra sogno, palco e realtà. Mai dire mai, visto che è molto stimato dai nuovi vertici dell’Intrattenimento Rai. Per adesso lo vedremo all’opera nelle 6 serate di Tim Summer Hits, le prime 3 a Piazza del Popolo a Roma (sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno), altrettante a Rimini in Piazzale Fellini (giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio). Nek avrà una compagna affidabilissima come Andrea Delogu, confermata dopo i successi dell’anno scorso e testimonial sul palco del rilancio della sua Romagna dopo le alluvioni.

Nel corso delle tre serate romane si esibiranno 70 cantanti. I nomi in ordine alfabetico: Achille Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassman, LDA, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, Myss Keta, Mr.Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax, Wayne. «Roma torna Capitale della Musica live - sottolinea l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato - A Piazza del Popolo oltre 120mila ragazze e ragazzi potranno vivere gratuitamente l’emozione del concerto degli artisti più amati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA