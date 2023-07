Ascolti Tv 9 luglio 2023, a Rai1 basta la replica di Scomparsa per vincere. Bene Tim Summer Hits

Ascolti domenica 9 luglio 2023, in prima serata su Rai1 la replica di Scomparsa ha conquistato una media di 1.953.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 Miracolo a Città del Capo 1.284.000 spettatori con share del 9.9%. Su Rai2 Tim Summer Hits 1.315.000 spettatori pari al 9.9%. Su Italia1 FBI: Most Wanted 689.000 (4.8%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate Il viaggio che verrà 742.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 La vita è una cosa meravigliosa 640.000 spettatori (4.8%). Su La7 Una giornata particolare ha registrato 464.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 l’ultima puntata di GialappaShow è stata seguita da 694.000 spettatori (5.2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.562.000 spettatori (18.5%) e su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.225.000 spettatori con il 16% di share. Su Italia1 N.C.I.S. 833.000 (6.1%). Su Rai3 Sapiens Un solo pianeta 581.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Controcorrente Estate 617.000 (4.6%) e 715.000 (5.1%). Su La7 In Onda Estate 796.000 (5.7%). Sul Nove Little Big Italy 379.000 con il 2.8%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.655.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! 1.551.000 spettatori (14.1%).

