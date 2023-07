Andrea Delogu, è "Barbie-mania" con il vestito fucsia di Pinko. Poi rivela: «Sono astemia, ma bevo»

di Redazione web

Andrea Delogu sembra essere stata colpita dalla "Barbie-mania". Infatti, durante le ultime apparizioni in tv, in occasione dei primi due appuntamenti del Tim Summer Hits, la conduttrice ha indossato due splendidi abiti fucsia. Il primo aveva colpito molto per il "trucco" segreto per mantenere il seno fermo, nonostante i tagli audaci sull'abito, mentre il secondo è un vestito fucsia di Pinko, da 365 euro, in tessuto satin, con uno spacco sul davanti che mette in mostra le gambie lunghe e toniche di Andrea, quando è in movimento. Lo scollo sulla schiena e le spalline sottili si uniscono al centro della schiena con un anello dorato e, per concludere, è presente un drappeggio sul davanti che rende il vestito più movimentato. Il colore scelto non sembra in entrambi gli appuntamenti sembra essere figlio della mania del momento, quella per "Barbie", il film di Greta Gerwig in arrivo nelle sale cinematografiche il 20 luglio, con protagonista Margot Robbie, nei panni della bionda bambolina, dagli abiti rosa e fucsia.

Poco prima dell'inizio del programma Tim Summer Hits, Andrea Delogu, 41 anni, ha lasciato alcune dichiarazioni che hanno sconvolto i suoi follower. Andiamo a scoprire che cosa ha detto.

Ascolti Tv 9 luglio 2023, a Rai1 basta la replica di Scomparsa per vincere. Bene Tim Summer Hits

​Andrea Delogu, il fisico lascia senza fiato. Il doloroso segreto di bellezza: «Fa male, ma ne vale la pena»

Andrea Delogu è astemia, ma...

Andrea Delogu ha condiviso sulle sue storie Instagram alcuni suoi pensieri e, in particolare una rivelazione ha acceso un dibattito tra i suoi follower. La conduttrice del Tim Summer Hits ha scritto: «Ogni volta che dico che sono astemia, non c'è un uomo che non esordisca con: "a questo possiamo rimediare" o "ci penso io a farti cambiare idea" o "è perché non hai bevuto i vini giusti" e similitudini.

Il tono ironico di Andrea Delogu ha fatto divertire i suoi fan, ma non gli hater che hanno iniziato a darle dell'incoerente, mentre lei si preparava a godersi la puntata del Tim Summer Hits, probabilmente con un bicchiere di vino insieme al suo fidanzato di 14 anni più piccolo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA