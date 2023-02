Andrea Delogu fidanzata, fan disperati. E lei risponde: «Da single non mi si filava nessuno, si svegliano ora...»

di Redazione Web

Andrea Delogu nuovo sogno erotico degli italiani. La conduttrice 40enne, recentemente salita alla ribalta grazie alla conduzione di Prima Festival, ha parlato della sua relazione con Luigi Bruno, modello di 16 anni più giovane. Una notizia che ha scatenato la reazione dei fan. «Ma come fidanzata? Vado a buttarmi dal dirupo», ha scritto un utente su Twitter. Pronta la risposta di Delogu: «Eh per un anno son stata single e non mi si filava nessuno, ora tutti a dire "averlo saputo prima"».

Eh per un anno son stata single e non mi si filava nessuno, ora tutti a dire "averlo saputo prima"... pppfff https://t.co/An6thatuo0 — Andrea Delogu (@andreadelogu) February 19, 2023

Delogu, il rapporto con Luigi Bruno

Chi è Luigi Bruno

Nel settembre 2021 viene avvistata insieme a Luigi Bruno, che sarebbe il suo nuovo fidanzato. Luigi Bruno è un fotomodello, non molto noto nel mondo dello spettacolo. È balzato agli onori della cronaca rosa per via della relazione con Andrea Delogu, la nota conduttrice tv. Occhi scuri e capelli castani, lui è stato beccato insieme a lei dal settimanale Diva e Donna in atteggiamenti che non lasciano dubbi sulla natura della loro relazione. Poi il 4 ottobre del 2022 tutte le voci vengono confermate dai diretti interessati. La storia d'amore di Andrea Delogu con il modello Luigi Bruno, è stata svelata ufficialmente di un post Instagram pubblicato proprio da Delogu nell’ottobre del 2022. Un post dolce che parla dei sentimenti che legano la conduttrice e Bruno. Ormai non si nascondono e anche quei 17 anni di differenza d'età che c'è tra i due (lui ha 23 anni) per loro non è un problema. «Voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, Luigi Bruno, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare». le parole che Andrea lascia sulla sua bacheca di instagram dedicate al fidanzato mettono a tacere qualsiasi dubbio o paura.

La rottura con Montanari

A Domenica In, Andrea Delogu ha parlato anche dell'ex marito, l'attore di Romanzo Criminale Francesco Montanari. «Ho un divorzio alle spalle che non mi aspettavo, ma era giusto così. È arrivato a ciel sereno, mi ha spezzata. È stato tutto difficilissimo. Ho provato a rialzarmi e conoscere altri esseri umani in giro per il mondo, ma l'unico che mi ha capita è stato il ragazzo con sui sto adesso. Sono molto innamorata».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 14:22

