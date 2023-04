Andrea Delogu e il fidanzato più giovane di 16 anni: «A 40 anni se non hai figli ti fanno sentire una fallita»

di Redazione web

Lei ha 40 anni e sta con un ragazzo di 24. Ma la storia tra Andrea Delogu e il modello Luigi Bruno, iniziata dopo la fine del matrimonio tra la conduttrice e l'attore Francesco Montanari, sembra essere più di un flirt visto che dura ormai da due anni. «Avevo perso l’entusiasmo. Invece, anche grazie a Luigi, tutto è tornato a essere nuovo», afferma Delogu sul numero di «F» in edicola.

Delogu ha costruito uno spettacolo teatrale, «40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale», che porta in giro per l’Italia con successo.«A 40 anni non è finita. Anzi, per me è cominciato tutto. Invece la società vuole appiccicare a noi donne una data di scadenza, vuole farci sentire fuori dai giochi, fallite se non siamo sposate, madri. Quante di noi subiscono la domanda, molto violenta: "Hai figli?"».

Andrea Delogu fidanzata, fan disperati. E lei risponde: «Da single non mi si filava nessuno, si svegliano ora...»

Andrea Delogu: «Il divorzio con Francesco Montanari mi ha spezzata. Ora amo un ragazzo di 16 anni più giovane»

Il matrimonio fallito



«Una volta sposata sentivo che mi mancava qualcosa, non ero completa, e non capivo perché - racconta - L’obiettivo in teoria era stato raggiunto ma evidentemente non era il mio. E quando è finito l’amore con Francesco, tutti pensavano che stessi male. La cosa più difficile è stato far capire alle persone che invece stavo bene, e che la mia vita non era finita».

Il ragazzo più giovane





Luigi è un modello, fa campagne pubblicitarie. Poi studia per fare l’attore, va ai provini, ma quando non lavora c’è sempre. «Invece lui partecipa alla mia vita, mi chiede: "Come stai?", "Vuoi una mano?". Ho accanto qualcuno che si interessa alle mie fragilità, quelle che tendevo a nascondere».

I pregiudizi

Molte dicono: «Non starei mai con uno che potrebbe essere mio figlio». Ma io mi chiedo, se tuo figlio si innamorasse di una più grande e in gamba, non saresti contenta? I giovani invece non fanno caso alla differenza anagrafica: quando Luigi mi ha portato tra i suoi amici, nessuno si è stupito di vedermi con lui. Molti suoi coetanei stanno con donne più grandi».

I figli

I figli li aveva cercati con Francesco Montanari ma oggi «non li cerco perché ho capito che forse non li ho mai voluti così tanto, non ho la smania né la necessità di essere mamma per essere completa. Altrimenti avrei fatto scelte diverse: non starei con un uomo così giovane, magari avrei congelato gli ovuli, cosa che non ho fatto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA