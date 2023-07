Maneskin, Damiano nudo su Instagram: fan in delirio, ma qualcuno lo attacca. «Cambia mestiere, vai su OnlyFans»

di Redazione Web

Arriva il caldo e le temperature salgono. Ma a far bollire gli animi ci pensa anche Damiano dei Maneskin. ll frontman del gruppo rock, ormai sulla cresta dell'onda, ha pubblicato un post su Instagram che in poco tempo ha mandato in tilt molti. Nudo con solo un asciugamano che copre le parti intime, Damiano si scatta un selfie davanti allo specchio e scrive in didascalia: «Giusto per essere fastidiosi» (in inglese). Una chiara provocazioni ai fan, ma soprattutto agli hater.

Fan in delirio

Pioggia di commenti hot sotto il post da parte dei fan che hanno colto in positivo questa "provocazione" e cedono alla tentazione: «Così, de botto no però Damiano» scrive un utente palesemente colpita dallo scatto. E ancora: «Continua a essere fastidioso», «Sei così pazzo», «non ero pronta», «dam la prossima volta avvisami prima di postare cose cosi», «Ti adoro». Ma oltre ai fan in tilt, non mancano gli hater che, pronto a criticare Damiano, scrivono sotto il post commenti al miele.

Gli hater

«Pare che più sei sfigato e più piaci alla gente», «Puoi cambiare mestiere nel caso. Only Fans ti aspetta», «Sa solo provocare, sfigato», «ma dai ti prego, sei ridicolo». Questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto il post e che in massa fanno da eco al gesto provocante del cantante. Spesso Damiano viene attaccato per i modi bruschi e , a volte, troppo diretti ma, come molti follower sostengono, è il suo tratto distintivo che lo porta ad essere senza filtri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 19:41

