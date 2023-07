Oriana Marzoli in lacrime, conferma l'addio a Daniele. Ma lui replica: «Fino a poche ore fa eri a casa mia»

di Redazione web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati, di nuovo, per la terza volta in un mese. Potrebbe essere la volta definitiva, ma con loro due non si può mai essere certi. Ciò che si può dire con sicurezza è che la modella di origini venezuelane ha parlato con i fan tramite una diretta su Instagram in cui ha confermato, tra le lacrime, la fine della sua relazione con il ragazzo. Dopo il presunto litigio (di cui si sa molto poco e sono tutte voci non confermate) avvenuto in Sardegna, la "bebecita", nomignolo con cui i suoi fan chiamano Oriana, avrebbe ripreso i contatti con Daniele Dal Moro per provare a chiarire la situazione, ma non sarebbe servito a nulla. Dopo la conferma della rottura, è voluto intervenire anche Daniele Dal Moro e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa

Please non parlatemi mia più di questa storia che voglio lasciarmi alle spalle.

Ve là chiesto Oriana, ora ve lo chiedo anch’io.

Oriana conferma la rottura

Oriana Marzoli ha avviato una diretta Instagram dove, tra le lacrime, ha rivelato che la storia con Daniele Dal Moro è finita: «Purtroppo le cose non sono sempre come in un film. È la vita reale.

Daniele Dal Moro chiarisce la situazione

Daniele Dal Moro dal canto suo ha voluto chiarire la situazione e il rapporto con Oriana Marzoli, dopo che lei ha confermato la rottura. «Ho saputo anche io come voi la separazione definitiva con Oriana, ma fino a qualche ora fa era qui con me, a casa mia. Comunque non voglio più tornare sull'argomento. Please non parlatemi mia più di questa storia che voglio lasciarmi alle spalle. Ve l'ha chiesto Oriana, ora ve lo chiedo anch’io. Grazie».

Durante una diretta su Twitch, Daniele ha spiegato ciò che è accaduto in Sardegna, prima del grande litigio tra lui e Oriana: «Nel momento in cui io e Oriana litighiamo, perché probabilmente avevamo bevuto qualche bicchiere di troppo, e viene fuori una sfuriata perché semplicemente io stavo parlando ad un tavolo dove è arrivata Soleil Sorge, e mi sono messo a parlare un minuto e mezzo con lei di Luca Onestini e di Iconize perché erano due persone che conoscevamo entrambi, e abbiamo fatto due chiacchiere senza nessun problema, è scoppiato un putiferio! E la cara Micol Incorvaia, invece di tenere la situazione tranquilla, ha preferito gettare benzina sul fuoco con scene del tipo ‘Oh Dio, questa cosa non la dovevo vedere…’. Il mio grande nervoso deriva dal fatto che ‘Ca**o, se sei una mia amica, a parte sua, ma se lo sei anche mia, in un momento così… Intanto fatti i ca**i tuoi, ma se proprio vuoi intrometterti cerca di tranquillizzare la situazione…».

Sembrerebbe proprio che la loro storia d'amore sia giunta al capolinea, ma nessuno può dirlo per certo, se non il tempo.

