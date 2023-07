Oriana Marzoli passeggia mano nella mano con un uomo: non è Daniele Dal Moro

di Redazione web

Oriana Marzoli, in questi giorni, sta facendo molto parlare di sé. L'ex gieffina, tra le più amate della settima edizione del GfVip, sta nuovamente attraversando un periodo delicato con Daniele Dal Moro che, però, su Twitch ha rivelato che dovrà incontrare la modella per chiarire bene la situazione. Comunque sia, Oriana sembra avere recuperato un po' dallo stress accumulato in queste settimane e sul suo profilo Instagram posta molte storie. In una delle ultime è a passeggio con un uomo che, però, non è l'influencer.

La storia di Oriana Marzoli

In una delle ultime storie che Oriana Marzoli ha pubblicato, tiene per mano un uomo che, poi, si scopre essere Alberto De Pisis. La modella venezuelana e l'influencer hanno stretto un'amicizia molto profonda all'interno della casa del GfVip e adesso che l'ex gieffina ha preso casa anche a Milano, i due si possono vedere molto più spesso. Nel video Oriana dice: «Non sono capace di tenere il braccio giù perché tu sei altissimo» e Alberto risponde: «No amore, forse sei tu che sei troppo bassa» e i due se la ridono.

Oriana ricorda il GfVip

Dopo una passeggiata con Alberto De Pisis, Oriana Marzoli è tornata a casa e ha postato un'altra storia in cui si trova a letto e dice: «Questo momento mi ricorda troppo il Gf, quando, dopo pranzo, avevo davvero bisogno di fare il riposino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 18:13

