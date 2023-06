Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, pioggia di polemiche dopo la pace: il dettaglio sul bikini notato dai fan

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fanno pace. Dopo le lacrime per una rottura durata solo qualche giorno, sembra che tutto sia tornato alla normalità. La relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non è ancora finita, ma il loro riavvicinamento scatena le polemiche dei fan della coppia.

Sospiro di sollievo, dunque, per chi da sempre fa il tifo per gli "Oriele", ma anche qualche critica per un dettaglio notato...

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la palestra è galeotta. Il dettaglio notato dai fan

Oriana Marzoli,sfogo la rottura con Daniele Dal Moro: «Sono delusa». Lui risponde e poi cancella il tweet

I due ex vipponi sono stati visti insieme e sembrano aver superato le loro divergenze, rendendo felici i loro fan. Hanno fatto la pace e il loro amore sembra essere più forte che mai.

Ma che cosa potrà mai essere? Andiamo a scoprire insieme quali dubbi circondano la storia degli “Oriele” e il tira e molla delle ultime settimane. C’entra la linea di costumi da bagno firmata da lei…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE:-- Donnalisi e la beneficenza per l'alluvione, polemiche per quella cifra e la reazione di Edoardo. Cosa ha scritto sui social

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA