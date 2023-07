Oriana Marzoli, giallo dopo la rottura con Daniele Dal Moro: «Stanca e sotto pressione». Ora è sempre con Alberto De Pisis

di Redazione web

Oriana Marzoli, nelle ultime settimane, ha fatto molto parlare di sé per la fine della sua storia con l'ormai ex fidanzato Daniele Dal Moro. I due, dopo un ritorno di fiamma successivo alla prima rottura tra gli ex gieffini, si sono lasciati definitivamente dopo una lite furibonda in un ristorante in Sardegna. Da quel momento in poi, Oriana non si è più fatta vedere sui social, tanto che, i suoi fan cominciavano a preoccuparsi. Nelle sue ultime storie, però, la modella è in compagnia del suo amico Alberto De Pisis.

La storia di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è tornata a pubblicare diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui spiega ai suoi fan il motivo per cui, nei giorni scorsi, non aveva più pubblicato video o foto: «Ciao ragazzi! Sono tornata, dovete scusarmi, non vi volevo far preoccupare. Mi sono solo presa una pausa dei social perché ero un po' stanca e sotto pressione e mi dovevo e volevo riposare. Comunque, adesso è tutto ok, quindi, non vi preoccupate!».

Oriana, poi, mette a disposizione dei suoi fan il box con le domande per chiunque avesse delle curiosità in merito alla sua nuova linea di costumi che è stata presentata da poco.

Il pranzo con Alberto De Pisis

Infine, dato che, ora, Oriana Marzoli possiede una casa anche a Milano e si può, quindi, fermare di più in Italia, ha incontrato il suo amico del GfVip, Alberto De Pisis.

