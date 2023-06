Oriana Marzoli ha trovato casa a Milano: «È bellissima». La firma del contratto nelle storie Instagram

di Redazione web

Oriana Marzoli è stata una delle concorrenti più amate della settima edizione del GfVip e, a distanza di mesi, dalla finale del programma è ancora una delle ex gieffine più amate e seguite sui social. La modella venezuelana, che è da poco tornata insieme al fidanzato Daniele Dal Moro, ha sempre raccontato ai suoi follower la grande difficoltà nel cercare una casa a Milano, così da avere un appoggio anche in Italia, dove, ultimamente, sta lavorando molto. Nell'ultima storia che ha pubblicato, Oriana ha firmato un contratto per la sua nuova abitazione.

Oriana Marzoli è molto attiva sui propri canali social e, ogni giorno, pubblica numerose storie in cui tiene aggiornati i propri follower su ciò che sta facendo. Uno degli ultimi video che ha postato è relativo alla sua ricerca, ormai finita, di una casa a Milano. L'ex concorrente del GfVip ha, infatti, trovato un alloggio. Nella storia, Daniele Dal Moro filma Oriana che dice: «Va bene ragazzi è ufficiale: ho la casa a Milano ed è bellissima. Ecco, guardate, firmo il contratto con voi». In seguito, la modella ha postato una storia in cui tiene le chiavi di casa in mano. Qualche tempo fa, l'influencer aveva spiegato come fosse costretta a spostarsi tra l'Italia e Madrid proprio perché non aveva un punto in cui fermarsi a Milano.

Oriana Marzoli e i progetti lavorativi

In questo momento, Oriana Marzoli è molto impegnata con il suo lavoro: in Italia sta seguendo alcuni progetti che hanno a che fare con la moda, mentre, in Spagna partecipa a vari programmi televisivi. La scorsa settimana ha concluso la sua esperienza in Honduras dove si trovavano i naufraghi di Supervivientes.

