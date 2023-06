Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la crisi è finita: il bacio in pubblico dopo la lite fa sognare i fan

di Redazione Web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la coppia nata al GfVip, nell'ultima settimana hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Dopo frecciatine, accuse reciproche e pianti social, ora i due sono tornati di nuovo insieme. Nelle ultime ore, l'ex gieffina ha presentato la sua nuova linea di costumi alla Rinascente di Milano e al suo fianco c'è Daniele Dal Moro. A quanto pare i due sono riusciti a trovare la propria serenità, tant'è che si sono abbracciati e baciati davanti a migliaia di fan. Ma procediamo con ordine.

Oriana Marzoli sbarca in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi? «Salterò dall'elicottero»

Oriana Marzoli, la somiglianza (per i fan) con Baby K: la cantante non la prende bene, la risposta è epica

Già nei giorni scorsi, in un'intervista a Chi, la copppia ha raccontato i dettagli della rottura che sembrerebbe essere ormai acqua passata. A dimostrarlo è proprio l'ultimo gesto di Daniele Dal Moro. Nelle ultime ore, l'ex gieffino ha deciso di fare una sorpresa ad Oriana Marzoli durante la presentazione della nuova linea di costumi che la vede protagonista, lanciata in collaborazione con l'ex tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani.

Il commento dei fan

Numerose sono stati i like e i commenti dei fan della coppia al video del primo bacio in pubblico che è diventato subito virale sui social. «Amatevi e non vi curate delle cattiverie. Sono felice per voi», ha scritto un utente. E ancora: «Ho urlato come una pazza quando ho visto il video. Questa scena mi ha fatto capire che si amano ed è amore vero». «Bellissimi, togliete dalla vostra vita chi vi fa litigare».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA