Daniele Dal Moro, la frecciatina di Vladimir Luxuria: «È un profumiere». La reazione dei fan

Vladimir Luxuria ha voluto commentare il comportamento di uno dei personaggi più importanti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Daniele Dal Moro. La sua storia d'amore con Oriana Marzoli ha fatto sognare i fan anche una volta usciti dalla casa. Dopo varie liti e riappacificazioni, tra i due sembra essere tornato il sereno. In una recente intervista, una ex concorrente del GfVip, Elenoire Ferruzzi, ha voluto commentare il comportamento di Daniele all'interno della casa così: «Dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto. Quanto tempo perso a volergli bene, mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né mio amico e né nient’altro».

Vladimir Luxuria ha deciso di commentare l'accaduto.

Il commento di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha deciso di commentare l'atteggiamento di Daniele Dal Moro ai microfoni di Turchesando, un programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus.

L'opinionista de L'Isola dei Famosi ha detto: «Ho conosciuto Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip e ho sempre pensato che fosse un profumiere.

La reazione dei fan di Daniele Dal Moro

La reazione dei fan più accaniti di Daniele Dal Moro non si è fatta attendere: hanno iniziato ad attaccare l'opinionista scrivendo insulti come ad esempio: «Sa solo sputare veleno senza alcun senso e fare quelle battute pessime che non fanno ridere nessuno».

Restiamo in attesa di scoprire se Daniele Dal Moro vorrà rispondere a queste accuse o continuerà per la sua strada con le sue dirette su Twitch dove i fan regalano spesso soldi al suo canale social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 11:54

