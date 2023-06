Vladimir Luxuria, le pagelle dei naufraghi dell'Isola dei Famosi: «Mi auguro che vinca...»

di Redazione Web

Ormai siamo agli sgoccioli dell'avventura in Honduras per i naufraghi dell'Isola dei Famosi. E nelle ultime ore, Vladimir Luxuria, opinionista reality condotto da Ilary Blasi, ha svelato cosa pensa di alcuni concorrenti. In particolare, si è espressa anche in merito alla discussione tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato riguardo alla veridicità della relazione tra la naufraga e Carlo Motta. Ma procediamo con ordine.

Le pagelle di Vladimir Luxuria

«Io sapevo di questa relazione con Carlo Motta e dovendo commentare l'Isola sono andata a spiare un po' - ha sottolineato Vladimir Luxuria in un'intervista a Turchesando, il programma di RadioCusano -. Sono andata sul profilo Instagram di Carlo e ho cercato di capire. Mi è sembrato molto dolce e ho detto "Helena questo se lo mangia" a livello di carattere. Non so da quanto stanno insieme, certo è che Gian Maria ha cambiato molto il suo atteggiamento. Appena è arrivato sull'altra Isola si è messo con la maggioranza e ha criticato Helena. Ha voluto far passare Helena per bugiarda quando stava in nomination contro di lei.

La strategia di Helena Prestes e l'impegno di Andrea Lo Cicero

«Helena Prestes ha usato la strategia della bullizzata giocandoci molto sopra. Sono tutti caduti nella sua trappola perché parlano sempre di lei. Invece, Andrea Lo Cicero è uno che si impegna ed è molto forte. Ho visto un sacco di cose, ma è troppo pieno di sé. Si vede un po' troppo che ci tiene alla vittoria. Troppo maestro».

«Di Marco Mazzoli non ho apprezzato...»

«Di Marco Mazzoli non ho apprezzato il denigrare una persona sui difetti fisici o sulla bellezza sminuendo la carriera - ha sottolineato Vladmir Luxuria -. Quella battuta su Helena (quando l'ha definita "Brutten Rodriguez" ndr.) non mi è piaciuta perché le donne non lo fanno. Nessuna donna ha insultato un uomo sull'aspetto fisico. Non era un contesto divertente ma un momento in cui lui era arrabbiato».

«Cristina Scuccia ha fatto una scelta coraggiosa»

«Cristina Scuccia ha fatto una scelta coraggiosa - ha precisato Vladimir Luxuria -. Sente il peso di rappresentare un sentimento religioso. Io penso che lei abbia il timore di sclerare troppo o di non porgere l'altra guancia. All'inizio era un po' frenata ma in generale non prende posizione. Allora lo fa per strategia o per sentimento cristiano?».

«Nathaly Caldonazzo è molto combattiva, non ha strategie ed è molto vera. Anche quando è stata da sola sull'isola è stata molto forte. Si è comportata come una vera naufraga».

Chi vincerà?

«Chi vincerà lo deciderà il pubblico - ha sottolineato Vladimir Luxuria -. Mi auguro che vinca una persona che ha vissuto l'Isola non solo di strategia, ma che abbia vissuto la fame, le intemperie e che abbia regalato momenti di riflessione e di sorriso».

Gli ex naufraghi

L'opinionista ha poi parlato di alcuni ex naufraghi. «Fiore Argento è stupenda, pensa di stare ancora in Honduras - ha sottolineato Vladimir Luxuria -. Alessandro Cecchi Paone ha una storia interessante da raccontare. La signora dell'Isola è stata Corinne Clery: è uscita senza perdere l'eleganza».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 15:47

