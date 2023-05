Vladimir Luxuria bacchetta Arisa: «Mamma Giorgia Meloni non deve fare figli e figliastri lasciandone indietro uno solo perché diverso»

di Redazione web

Vladimir Luxuria è da sempre una delle figure di spicco della comunità LGBTQ+ e non è potuta restare in silenzio quando è venuta a conoscenza dei commenti della cantante Arisa sulla premier Giorgia Meloni.

La cantante ha dichiarato di appoggiare l'operato di Giorgia Meloni perché la vede come una mamma che ha paura. Arisa ha dichiarato: «Le sue non sono posizioni aperte, però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno». La cantante sapeva che queste dichiarazioni l'avrebbero messa in cattiva luce e così è stato dopo l'intervista rilasciata al programma "La Confessione di Peter Gomez". Gli attacchi dai follower non sono mancati, ma ad essere spiccata tra tutti è la critica di Vladimir Luxuria. Andiamo a vedere che cosa ha detto.

La bacchettata di Vladimir Luxuria

Il commento di Vladimir Luxuria non si è fatto attendere. L'opinionista dell'Isola dei Famosi ha dichiarato: «Cara Arisa, una mamma può essere dolce o severa, ma deve esserlo con tutti i figli. Non deve fare figli e figliastri lasciando indietro uno dei suoi figli solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è solo una mamma ingiusta».

I fan hanno appoggiato da subito le parole di Vladimir Luxuria, mentre Arisa ha ribadito che lei sostiene i diritti di tutti e che le sue parole sono state interpretate male.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 09:28

