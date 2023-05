Helena Prestes, Vladimir Luxuria e il tradimento del fidanzato (nudo) Carlo Motta. Lei risponde: «Che brutta figura»

di Redazione web

Durante la settima puntata dell'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria aveva alcune cose da dire alla naufraga Helena Prestes riguardo al suo promesso sposo. La giovane è, infatti, fidanzata ufficialmente con il modello Carlo Motta, ma il dettaglio è emerso solo alla terza puntata del reality. L'opinionista ha trovato alcune storie di Instagram del giovane molto irriverenti e ha voluto rendere partecipe Helena Prestes. La ragazza ha avuto una reazione molto forte. Andiamo a vedere cosa è successo durante la diretta dell'Isola dei Famosi.

Isola, Nathaly Caldonazzo in lacrime per la figlia: ​«La sento con un altro tono»

I naufraghi ignorano Pamela Camassa, Filippo Bisciglia li attacca: «Te li faccio io complimenti»

La frecciatina di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha avuto alcune cose da ridire sul comportamento del fidanzato di Helena Prestes, Carlo Motta, che, in assenza della modella si darebbe alla "pazza gioia", il tutto documentato nelle storie su Instagram. L'opinionista ha fatto riferimento all'ultima storia del giovane dove si mostra, dopo la doccia, completamente nudo, con una emoticon a coprire le parti intime.

L'insinuazione di Vladimir Luxuria, benché mirata alla singola storia su Instagram, a detta di alcuni utenti su Twitter nasconderebbe qualcosa dietro. L'opinionista ha detto: «Sto seguendo il profilo Instagram del tuo promesso sposo, molto affranto e sta soffrendo molto la tua assenza.

La risposta di Helena Prestes: «Che brutta figura»

La risposta di Helena Prestes non si è fatta attendere. La modella brasiliana ha avuto modo di parlare direttamente con il fidanzato perché Carlo Motta era presente in studio e ha deciso di sorvolare sull'insinuazione di Vladimir Luxuria per concentrarsi sullo scatto hot di Carlo.

«Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare. Mi fai fare una brutta figura». La modella era molto risentita del comportamento del promesso sposo, ma ha deciso di mettere da parte il diverbio per ribadire a Carlo quanto gli manchi e che non vede l'ora di tornare da lui e potersi, finalmente sposare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA