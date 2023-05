Isola, Cristina Scuccia confessa a Mazzoli: «Ho un desiderio di maternità»

di Redazione web

Cristina Scuccia si lascia andare ad una serie di confidenze con Marco Mazzoli al suo programma Radio Isola. L'ex suora, concorrente all'Isola dei Famosi, ha dichiarato di avere qualcuno fuori che l'aspetta. «Sono in una fase della vita in cui non voglio etichette. Mi sento libera», racconta teneramente al conduttore radiofonico. Poi la rivelazione choc: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cristina Scuccia e la confessione

Cristina Scuccia, divenuta famosa come Suor Cristina a The Voice, sicuramente è uno dei personaggi più controversi e amati di questa edizione dell'Isola dei Famosi.

Intervistata dal programma di Mazzoli "Radio Isola", programma improvvisato per trascorrere il tempo e intrattenere il pubblico del reality, Cristina Scuccia ha fatto una serie di confessioni molto interessanti.

La concorrente ha, infatti, dichiarato di avere una persona fuori dal programma che l'aspetta. Che da poco prima che iniziasse la trasmissione di frequentavano. Lei parla di un vero e proprio fidanzamento, ma di questo presunto partner neanche l'ombra.

Poi, teneramente, racconta al conduttore dello Zoo di 105 che un sogno nella nottata l'ha turbata. Si tratta della visione di un neonata di cui, al suo risveglio, ha sentito il senso di appartenenza. «Mi sono svegliata e ho avuto un desiderio di maternità», ha raccontato a Mazzoli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 22:13

