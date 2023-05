Ilary Blasi, fan si tatua il suo autografo sul braccio. La reazione della conduttrice dell'Isola

di Redazione Web

Ilary Blasi senza parole dopo il gesto di uno dei suoi fan. Questa edizione de L'Isola dei Famosi non sembra essere proprio facilissima per la conduttrice, che sta affrontando diversi ritiri a causa dei problemi di salute dei naufraghi, ma tra alti e bassi non mancano le dimostrazioni di affetto del suo pubblico.

Il tatuaggio

Proprio lei ha condiviso su Instagram la storia di un suo fan che si è fatto tatuare sul braccio il suo autografo. Questo ragazzo l’ha incontrata durante l’ultima puntata in onda de L’Isola dei Famosi ed è riuscito a ottenere un autografo che ha voluto segnarsi permanentemente sulla pelle. «Te l'ho detto e l'ho fatto», scrive il ragazzo lasciando senza parole la conduttrice.

La reazione di Ilary

Ilary ha ripostato la storia con il tatuaggio, scrivendo: «Tu sei matto», con tanto di faccine stupite annesse.

