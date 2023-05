Isola, Marco Mazzoli ha dei dubbi su Fabio Ricci: «Mi sembra strano il suo atteggiamento nei miei confronti»

di Redazione Web

L’Isola dei Famosi è entrata decisamente nel suo vivo. Il reality show condotto da Ilary Blasi si avvicina sempre di più (la finale è fissata per lunedì 19 giugno) e tra i naufraghi cominciano a crearsi le prime alleanze ma anche le prime strategie. I concorrenti, ora, non sono più divisi in “Hombres” e “Chicas”, ma giocano pensando solamente a loro stessi. Marco Mazzoli nutre dei sospetti sugli atteggiamenti di Fabio Ricci.

<h2>I dubbi di Marco Mazzoli</h2>

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì, Ilary Blasi ha sciolto i gruppi in cui erano suddivisi i concorrenti. Marco Mazzoli si è confidato con Luca Vetrone parlandogli dei suoi dubbi nei confronti di Fabio Ricci. Lo speaker radiofonico ha detto: «Non ho ben capito cosa sia successo dopo la puntata perché da iper nemico di colpo si è avvicinato. Lui continua a dire che ha dovuto azzerare tutto ciò che è successo dall’inizio perché sennò sarebbe impossibile convivere ancora».



Poi Marco Mazzoli, durante un confessionale ha detto: «Con Fabio c’è stato proprio un cambiamento radicale durante l’ultima puntata: fino a poco prima non mi rivolgeva più la parola mentre adesso sembra non sia mai successo nulla.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi, ormai, non se le mandano più a dire e, anzi, se devono togliersi qualche sassolino dalle scarpe lo fanno. La finale si avvicina e tutti desiderano vincere il reality show.

