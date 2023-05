Paolo Noise, «nuovo malore». La moglie Stefania: «Mi sono spaventata tantissimo, è stata una cosa molto grave»

di Redazione Web

Paolo Noise è fuori dall'Isola dei Famosi. Lo speaker è stato costretto ad abbandonare il programma condotto da Ilary Blasi a causa di quello che ai fan è ssembrato essere un «nuovo malore». Dopo la comunicazione ufficiale sul ritiro, Paolo Noise ha abbracciato il suo amico Marco Mazzoli chiedendogli di vincere anche per lui.

Nel frattempo, la moglie di Paolo, Stefania Caroli, sul suo profilo Instagram ha condiviso con i suoi fan un video in cui espone le impressioni sull'abbandono dell'Isola dei Famosi da parte del marito: «Mi sono spaventata tantissimo». Andiamo a vedere cosa ha raccontato nel dettaglio.

La moglie di Paolo Noise su Instagram

Stefania Caroli ha voluto condividere con i suoi follower il suo stato d'animo e le sue riflessioni riguardo all'addio di Paolo Noise all'isola. «Come sapete mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo ma l'importante è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È tanto dispiaciuto, dopo avergli rotto tanto i cog***ni che se ne voleva tornare a casa, questa Isola lui la voleva vincere».

Poi, la moglie di Noise ha aggiunto: «Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia.

Stefania ha anche pubblicato un post sul suo profilo Instagram di uno screen della chiamata con Paolo: «Mi hai fatto preoccupare tanto, ho pianto tanto. L’importante è che adesso sei sereno e che stai bene. Ci vediamo a Miami amore mio. Sappi che per me hai vinto tu. Sei il mio eroe», ha scritto la moglie di Paolo Noise a corredo della foto pubblicata su Instagram.

