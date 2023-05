Marco Mazzoli in lacrime dopo l'addio di Paolo Noise all'Isola: «È stato un brutto colpo»

di Redazione Web

Paolo Noise ha lasciato l'Isola dei Famosi nel corso della sesta puntata, in onda il 22 maggio. L'ex naufrago è stato costretto a ritirarsi dall'isola in modo da non rischiare, visti i continui malori che lo hanno colpito in queste settimane. Durante l'ultima puntata del daytime in diretta dall'Honduras, l'amico Marco Mazzoli ha spiegato che si sente di aver perso in quest'esperienza un valido compagno e di essere dispiaciuto di non poter condividere con lui queste emozioni. «Ragazzi è stato un brutto colpo», ha raccontato in lacrime Mazzoli. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Aldo Montano ha cercato di tirare un po' su di morale lo speaker radiofonico ricordandogli che ha promesso all'amico di vincere. «Se ripenso al momento in cui mi ha chiesto esplicitamente di arrivare fino alla fine e di vincere, sia per lui che per lo Zoo, mi viene da piangere di nuovo. Purtroppo è dura. Stasera mi manca molto perché questa spiaggia nuova, con un tramonto straordinario, a lui sarebbe piaciuta. Avrei voluto esplorare questo posto insieme a lui», ha raccontato Marco Mazzoli.

Prima di lasciare l'Isola, Paolo Noise, ha voluto riabbracciare il suo compagno di avventura, Marco Mazzoli e le lacrime hanno fatto da cornice a quella scena. I due naufraghi non si vedevano dal giorno in cui lo speaker radiofonico aveva lasciato Playa Tosta in seguito al malore.

