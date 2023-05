Isola, Nikita Pelizon a Helena Prestes: «Adesso sei libera non ci sono le persone che remano contro di te»

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi, Nikita Pelizon è arrivata per dare un sostegno morale all'amica Helena Prestes. Dopo lo sbarco in Honduras della vincitrice dell'ultima edizione del GfVip, la modella ha voluto lasciare un messaggio di sprone a Helena: «Adesso sei libera, non ci sono più le persone che remano contro di te, sei da sola nel tuo ambiente naturale, meglio di questo l'universo non poteva darti», ha sottolineato Nikita a Helena.

Paolo Noise, «nuovo malore». La moglie Stefania: «Mi sono spaventata tantissimo, è stata una cosa molto grave»

Alessandra Drusian attacca Helena Prestes, Nikita Pelizon difende l'amica e sbotta: «Ora abbassa i toni»

Il crollo di Helena Prestes

Nikita Pelizon ha invitato Helena a non scoraggiarsi e le chiede di godersi al meglio questa esperienza su Sant'Elena, lontana dai suoi nemici. «Anche se non l'ho dimostrato e non ne ho parlato con nessuno, in questa settimana sono crollata psicologicamente.

Non sono stati giorni sereni quelli vissuti dalla modella brasiliana in Honduras. La naufraga è infatti al centro di diverse discussioni con gli altri naufraghi che l'hanno portata ad avere un crollo nervoso. In particolare la concorrente si era lasciata andare a uno sfogo con Corinne Clery e Cristina Scuccia.

«Mi hanno giudicata ma non posso essere me stessa», ha spiegato la naufraga.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA