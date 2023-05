Marco Mazzoli senza freni, l'attacco a due naufraghi: «Stanno qui solo per i soldi». Con chi ce l'aveva

di Redazione Web

Marco Mazzoli si lascia andare a delle confessioni nella notte. Uno dei concorrenti rivelazione de L'Isola dei Famosi nell’extended edition ha detto la sua opinione a Paolo Noise su alcuni naufraghi che secondo lui avrebbero preso parte al reality solo per soldi.

Lo sfogo

Marco Mazzoli è partito all'attacco contro Fabio dei Jalisse e Andrea Lo Cicero: «Io non sopporto la falsità e qui ce n’è tanta. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? Io mi sono anche stufato. Sono qui per i soldi sperando che un giorno diventeranno qualcuno. E tu? Perché ogni tanto vedo che stai con gli altri a parlare - ha detto a Noise -. Ma sì anche con Lo Cicero, vedo che state spesso in acqua a parlottare».

Noise sentendosi sotto attacco ha replicato prontamente: «Ma no io non sto troppo tempo con gli altri. Con Lo Cicero stiamo in mare, ma parliamo solo di pesci e pesca».

La lite con Fabio

Mazzoli, reduce da una brutta lite con Fabio dei Jalisse, sempre nella notte è tornato sull'argomento, confidandosi con la Clery: «Ho litigato con Sampei.

