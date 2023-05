Cristina Scuccia innamorata, la mamma commenta la rivelazione dell'ex suora: «Spero che...»

di Redazione web

Cristina Scuccia è tra le protagoniste dell'Isola dei Famosi. L'ex suora, vincitrice di The Voice, sta conquistando gli spettatori con la sua semplicità. Ma a conquistare il pubblico è stata soprattutto la rivelazione sulla storia d'amore che sta vivendo in Spagna: «C'è una persona, spero mi stia ancora aspettando», ha rivelato. Di questo ha parlato anche sua mamma, Raffaella Rizza.

Isola, Nikita Pelizon a Helena Prestes: «Adesso sei libera non ci sono le persone che remano contro di te»

Marialaura De Vitis: «Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, il trono più veloce della luce»

Cosa ha detto la mamma di suor Cristina

«Come dice Papa Francesco ‘Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare’ - scrive Raffaella Rizza in una nota - L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA