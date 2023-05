​Ilary Blasi, Vladimir Luxuria: «Ero curiosa di conoscere Bastian». Poi quella frecciatina a Totti

di Redazione Web

Sono giorni che continuano a spuntare sui social sempre più foto di Ilary Blasi insieme al suo compagno Bastian Muller. E nelle ultime ore, è stata proprio Vladimir Luxuria a raccontare in un'intervista dove e quando ha conosciuto l'attuale fidanzato della showgirl. L'opinionista dell'Isola dei Famosi ha spiegato di aver conosciuto il compagno di Ilary Blasi qualche giorno fa al Muccassassina, ossia un noto locale gayfriendly di Roma. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Isola, Helena Prestes si 'confronta' con Pamela Camassa: «Tutti contro di me». Ecco cosa si sono dette

Helena Prestes, Vladimir Luxuria e il tradimento del fidanzato (nudo) Carlo Motta. Lei risponde: «Che brutta figura»

Vladimir Luxuria e il primo incontro con Bastian Muller

«Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa. Avevo un po' di timore perché non sapevo come avesse reagito alle mie battute in diretta all'Isola - ha raccontato Vladimir Luxuria -.

La battutina a Totti

L'opinionista ha anche spiegato che Bastian è stato molto aperto al dialogo. «Ho chiesto moltissime cose sulla sua vita ma anche sul suo rapporto con Ilary, perché sono un po' impicciona. Mi ha detto che non gli interessava diventare famoso e che non gioca a pallone».

Luxuria: «Ilary Blasi e Bastina sono una vera coppia»

Infine, Luxuria ha raccontato che Bastian e Ilary sono andati via dal locale come una vera e propria coppia: «Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scena. Perché nascondersi? Tutti abbiamo sognato le coppie Al Bano e Romina, però sono cose che succedono».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA