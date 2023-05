Isola, Helena Prestes si 'confronta' con Pamela Camassa: «Tutti contro di me». Ecco cosa si sono dette

di Redazione Web

L’Isola dei Famosi si sta avvicinando al suo epilogo: la finale del reality show ambientato in Honduras è, infatti, fissata per lunedì 19 giugno. Helena Prestes è una delle naufraghe più in vista di questa edizione, dato che, da quando è cominciato il gioco ha sollevato più di qualche polemica e di certo non si è mai trattenuta dal dire ciò che pensava. La modella brasiliana esprime sempre liberamente il proprio pensiero che esso sia positivo o negativo. Nelle ultime ore, ha avuto un confronto con Pamela Camassa.

Il confronto tra Helena Prestes e Pamela Camassa

Helena Prestes, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, è tornata su Playa Fantasma insieme agli altri naufraghi.

Il pensiero di Helena

Helena Prestes ha, quindi, continuato a sfogarsi dicendo: «Anche Cristina dice che non riesce a parlare con me perché non sono trasparente. Sento tutti contro di me, vedo che non ci sono sguardi positivi nei miei confronti. Io ho provato a dimostrare la mia parte buona ma nessuno mi crede».

