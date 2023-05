Isola, Jalisse a un passo dal divorzio? Vladimir Luxuria rivela: «Eterna sintonia, non ci metto la mano sul fuoco»

di Redazione Web

Tra le poche certezze del mondo dello spettacolo sembra esserci la salda unione di Fabio Ricci e Alessandra Drusian, noti ai più come i Jalisse, ma pare che le cose siano molto diverse da come appaiono. A sganciare una vera e propria bomba è Vladimir Luxuria, opinionista de L'Isola dei Famosi, reality a cui stanno partecipando i due cantanti.

I rumors sul divorzio

Alle pagine di Novella 2000 Vladimir ha sentenziato: «Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i Jalisse, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro dall’Italia». Non ha spiegato le motivazioni di tale frase, forse non può andare oltre, ma sembrerebbe quindi che la coppia sia rimasta insieme solo per dinamiche lavorative e non per amore.

La carriera

Fabio Ricci e Alessandra Drusian si sono incontrati per la prima volta nel 1990 e nel 1994, ispirandosi al nome di Jaleesa della serie televisiva Tutti Al College, fanno nascere i Jalisse.

