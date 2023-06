Daniele Dal Moro e Dana Saber, volano stracci. La modella: «Ho capito i tuoi giochi». La replica: ti ho sempre dato 2 di picche

di Redazione Web

Aumentano le tensioni e il botta e risposta sui social tra Dana Saber e Daniele Dal Moro. L'ex gieffina ha pubblicato nelle sue Instagram stories una chat con Daniele Dal Moro in cui i due si sono scambiati convenevoli. Ad un certo punto dei messaggi, l'ex gieffino veneto avrebbe detto alla modella di non averla seguita su Instagram prima a causa di Oriana Marzoli.

E Dana Saber ha subito replicato: «Io non sono una bambola. Sono una persona che ha capito questi giochi tuoi e non voglio più essere in mezzo. Ho trent'anni e la scuola dove avete imparato queste minc****e l'ho costruita io a dieci anni», ha sottolineato la modella.

Daniele Dal Moro non si è fatto attendere e ha replicato con un tweet duro nei confronti della modella. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto.

Daniele Dal Moro in causa col Gf Vip? Ecco cosa ha svelato in una live su Twitch

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la crisi è finita: il bacio in pubblico

«Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) mostra anche i messaggi che mi mandavi prima ai quali non hai risposto - ha sottolineato Daniele Dal Moro -.

Poi, ha concluso: «Sappi che le Orianistas che sono le uniche che ti fanno fare 2 views perché altrimenti non ti si in***la nemmeno tua madre pensano che sei una disadattata. Pinky besitos», ha concluso Daniele Dal Moro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA