Oriana Marzoli,sfogo la rottura con Daniele Dal Moro: «Sono delusa». Lui risponde e poi cancella il tweet

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono al centro del gossip da diverse settimane. Infatti, i due ex gieffini (una delle coppie preferite dal pubblico del GfVip), non stanno più insieme. Dopo vari scontri social indiretti, ecco che la modella venezuelana ha parlato per la prima volta dell'ex fidanzato che, evidentemente, non ha gradito. Daniele, infatti, ha prima reagito alle dichiarazioni di Oriana con un tweet che, però, poi, ha cancellato. Ma andiamo con ordine.

Le dichiarazioni di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, subito dopo la rottura con Daniele Dal Moro, aveva chiesto ai suoi fan di rispettare il suo silenzio in merito alla fine della loro storia. A distanza di qualche settimana, la modella ha deciso di raccontare come si sente durante un'intervista a un magazine spagnolo: «Per quanto riguarda il mio rapporto con Daniele, non ho voluto dire troppo nei giorni scorsi. È successo tutto molto in fretta.

La risposta (cancellata) di Daniele Dal Moro

Dopo avere letto l'intervista, Daniele Dal Moro ha risposto a Oriana Marzoli con un tweet che ha, poi, prontamente cancellato. Nel cinguettio dell'ex gieffino c'era scritto: «Adesso mi vendo anche io a qualche giornalista per parlare di te! Pure io devo campà».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 15:50

