Oriana Marzoli, l'esperienza più dura da "naufraga" in Honduras: «Non sapete quanto felice sia di averla fatta»

Oriana Marzoli ha da poco concluso la sua esperienza in Honduras. L'ex gieffina, che è una delle opinioniste di Supervivientes (la versione spagnola dell'Isola dei Famosi), è tornata a indossare i panni di naufraga per tenere compagnia ai concorrenti del reality.

Alcune ore fa, la modella venezuelana ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui racconta cos'ha significato per lei affrontare per la terza volta questa sfida: Oriana, infatti, aveva partecipato al programma già nel 2014 e nel 2017 (salvo, poi, ritirarsi dopo solo 12 ore di permanenza in Honduras).

Il post Instagram di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ha pubblicato un lungo post sul proprio profilo Instagram in cui racconta le sue sensazioni dopo che la sua esperienza come naufraga è giunta al termine. Queste le parole della modella: «Recap di questi giorni in Honduras. Comunque ragazzi non sapete quanto sono felice adesso che sto guardando tutto il sostegno che mi è arrivato sia da parte vostra che di Dani... siete meravigliosi! Che belli tutti i video che ho visto! Sono anche fiera di me stessa hahaha perché ce l’ho fatta! Per me Supervivientes è sempre stata l'esperienza più dura e difficile, chi mi segue da anni lo sa… ma ringrazio di cuore questo programma e tutta la gente che lavora dietro alle quinte per l'opportunità che mi è stata data, la terza, ma quella definitiva per dimostrare che si possono superare le paure, per dimostrare a me stessa che sto maturando e per il semplice fatto che sono riuscita a pensare sempre a me e a nessun altro».

La storia d'amore con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, inoltre, torna dall'Honduras più carica che mai perché sa che ad aspettarla a casa c'è il suo fidanzato Daniele Dal Moro.

