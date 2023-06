Oriana Marzoli, gag con Edoardo Tavassi: «Ti sta benissimo il mio bikini»

di Redazione web

Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi avevano stretto un bel rapporto di amicizia all'interno della casa del GfVip. I due erano soliti confidarsi pensieri sulle proprie vite private, opinioni sugli altri concorrenti e parlare anche di strategie di gioco. Una volta terminato il reality sono rimasti in contatto e, alle volte, capita che regalino ai loro numerosissimi follower alcuni siparietti social come quello di alcune ore fa.

La gag tra Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi

Oriana Marzoli, oltre ai progetti lavorativi che segue sui social, ha anche, da poco, lanciato la sua nuova linea di costumi da bagno. I suoi bikini sono andati letteralmente a ruba ed hanno riscosso grandissimo successo nel web. La modella venezuelana è davvero soddisfatta perché, come da lei stessa dichiarato, realizzare una capsule di abbigliamento per il mare è sempre stato uno dei suoi sogni.

Così, i suoi bikini li ha testati anche l'amico Edoardo Tavassi che indossando un reggiseno in un modo un po' sgangherato, si è scattato un selfie che ha pubblicato nelle proprie storie Instagram e ha scritto: «Un beso carino». Oriana ha, quindi, ripostato lo scatto nelle proprie storie e il risultato è esilarante.

Oriana Marzoli e la storia d'amore con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, dopo un periodo di crisi e rottura, è tornata insieme al fidanzato Daniele Dal Moro. I due si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip e, da quel momento, non si sono più lasciati. Nell'ultimo scatto che la modella ha pubblicato su Instagram spiega ai social che stanno partendo per la Sardegna. Recentemente, inoltre, Oriana ha anche trovato casa a Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 16:01

