Oriana Marzoli «perchè ti fai le foto in perizoma?». E lei scioglie il dubbio: «C'era anche il pantalone!»

di Redazione Web

Continuano le polemiche anche fuori dalla casa del Gf Vip. Oriana Marzoli è nell'occhio del ciclone ormai da mesi per i suoi modi bizzarri ma al contempo sexy con cui ha saputo conquistarsi una grande fetta di pubblico. E di follower. Gli stessi, però, che le chiedono di chiarirle dei dubbi. Questa mattina, Oriana ha pubblicato una stories Instagram in cui si mostrava in perizoma et... voilà. Valanga di commenti in cui molti utenti hanno chiesto alla loro beniamina di scioglierle un dubbio. «C'era gente che mi chiedeva perchè ti sei fatta la storia in perizoma...» scrive Oriana, pubblicando le numerose richieste da parte dei follower.

Aurora Ramazzotti, zaino perso sul treno Italo: «Se lo trovate scrivetemi. Confido nel potere dei social»

Alessia Marcuzzi, valanga di offese dagli hater: da De Martino a Totti, cosa hanno scritto nei commenti al post

ll chiarimento

«No, avevo il pantalone ma non si vedeva» continua Oriana repostando la foto in cui si scatta un selfie allo specchio e, oltre al ventre scoperto, mostra l'evidente perizoma nero che fuoriesce dal pantalone.

L'amore

Oriana Marzoli, in questi giorni, sta facendo molto parlare di sé. L'ex gieffina, tra le più amate della settima edizione del GfVip, sta nuovamente attraversando un periodo delicato con Daniele Dal Moro che, però, su Twitch ha rivelato che dovrà incontrare la modella per chiarire bene la situazione. Comunque sia, Oriana sembra avere recuperato un po' dallo stress accumulato in queste settimane e sul suo profilo Instagram posta molte storie. In una delle ultime è a passeggio con un uomo che, però, non è l'influencer. In una delle ultime storie che Oriana Marzoli ha pubblicato, tiene per mano un uomo che, poi, si scopre essere Alberto De Pisis. La modella venezuelana e l'influencer hanno stretto un'amicizia molto profonda all'interno della casa del GfVip e adesso che l'ex gieffina ha preso casa anche a Milano, i due si possono vedere molto più spesso. Nel video Oriana dice: «Non sono capace di tenere il braccio giù perché tu sei altissimo» e Alberto risponde: «No amore, forse sei tu che sei troppo bassa» e i due se la ridono.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA