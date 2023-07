Ultimo, ragazza nuda in tribuna al concerto dello stadio Olimpico: il video esclusivo

di Redazione web

Un concerto decisamente hot, quello di Ultimo andato in scena lunedì nella Capitale. Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo all'Olimpico. Ultimo inizia il concerto urlando ai suoi fan una frase ad effetto: «Vi va di stare bene?». Evidentemente a questa giovanissima fan del cantante romano le andava così tanto che si è denudata mentre assisteva in tribuna Montemario allo stadio Olimpico di Roma al terzo concerto del cantante romano.

Il video della ragazza nuda al concerto di Ultimo

Anche questa volta stadio stracolmo: sarà stata l'eccitazione per le canzoni o il caldo torrido della serata di metà luglio, di sicuro la ragazza in tribuna con un'amica si è completamente denudata: via anche le mutande (o forse aveva il perizoma?), nessuna gonna o pantaloncino, rimanendo solo con una t shirt bianca addosso. Qualcuno nelle file dietro a lei ha registrato un video: la giovane balla e si diverte, urlando i testi di Ultimo e incurante del fondo schiena in bella vista. Un video hot che immediatamente è diventato virale.

