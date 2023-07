Ultimo, il concerto allo stadio Olimpico: da San Basilio al Circo Massimo, tutta la Roma di Niccolò Articolo nello speciale di Leggo

di Lorena Loiacono

Il Colosseo tatuato sul braccio e la sua città, Roma, che lo accompagna da sempre: dai primi passi al pianoforte fino alla poesia per la Città Eterna e il grande successo negli stadi. Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, è nato e cresciuto a San Basilio: un quartiere romano noto come una delle periferie più difficili della Capitale ma che, oltre a lui, ha dato i natali ad altri famosi interpreti come Fabrizio Moro e Alessandro Mannarino.

Proprio lì vicino, sempre nella periferia nord est di Roma, esiste un parco conosciuto in zona addirittura come il Parchetto di Ultimo: in realtà è intitolato all’attore Paolo Panelli ma è stato ribattezzato in nome di Ultimo, con tanto di citazione sui motori di ricerca online, perché lì l’artista, giovanissimo, trascorreva i suoi momenti di riflessione con la penna in mano e le cuffie alle orecchie per sentire musica. Ancora lo fa, in quell’area verde all’interno del Parco regionale urbano di Aguzzano, proprio a ridosso di San Basilio, dove porta a correre il suo labrador di nome Spugna. Sempre nel quartiere dell’infanzia, Ultimo ha il suo bar del cuore, quello dove torna ancora oggi: da Stefano, a San Basilio.

Nello stesso quartiere Niccolò ha studiato fino alle medie per poi diplomarsi, alle scuole superiori, al liceo Giordano Bruno di via della Bufalotta, dove è attivo l’indirizzo musicale. Negli studi di Ultimo infatti ci sono sempre stati, fin da bambino, il pianoforte e la chitarra che lo hanno portato fino al Centro di Roma, a studiare nelle aule del Conservatorio di Santa Cecilia, in via dei Greci a due passi da via del Corso. Lì Ultimo ha affinato il suo talento e nel frattempo provava a farsi conoscere cantando nelle strade di Roma.

Primo fra tutti c’è stato il suo debutto nello storico mercato di Testaccio: quel momento non fu entusiasmante, ma ha contribuito a rafforzare il carattere del giovane cantautore.

