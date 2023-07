Ultimo, il concerto allo stadio Olimpico: la storia di Niccolò e della sua musica Articolo nello speciale di Leggo

di Rita Vecchio

Ha perso voli e treni, ma Ultimo il mondo l’ha trovato sotto ai piedi. La strofa della canzone, ma anche l’universo che ha abbracciato. Stadi, canzoni, numeri. Ultimo, romano de Roma, sfegatato giallorosso. Sulla carta di identità è Niccolò Moriconi, 27 anni. Il più piccolo di tre fratelli, il padre Sandro, ingegnere, la madre Anna, impiegata. Un ragazzotto dall’adolescenza tormentata e dal bel caratterino, in loop con la musica. Per cui vincere, un giorno, avrebbe significato acchiappare nella sua rete cantautorale fan con il suo stesso sogno di rivalsa per non essere più l’ultimo della lista. Ultimo di nome, e non (più) di fatto. A guidarlo per le vie del quartiere di San Basilio, il pianoforte. Perché, se guardiamo la scena attuale, indipendentemente che possa lecitamente piacere o meno ciò che canta, è uno dei pochi che sa leggere uno spartito, che si compone da solo testo e accordi, che sa il significato della scala pentatonica. Non è indispensabile conoscerla, ma almeno ci mette la faccia, studia e quando il nonno gliene regala uno, sceglie questo strumento con i tasti bianchi e neri come suo compagno di viaggio, inseparabile, fedele.

Questo inserto fa parte dello speciale Leggo sul concerto di Ultimo allo stadio Olimpico di Roma stasera sabato 8 luglio

Si fa amare da Antonello Venditti, duettano all’Olimpico in “Roma capoccia”, ricambiando il favore di “Grazie Roma” di qualche mese prima. Incontra Vasco a Los Angeles, il suo mito, vanno a cena insieme. “Sally” per Ultimo rappresenta più di una canzone iconica, una di quelle che avrebbe voluto portasse la sua firma. È il brano della promessa non scritta ai suoi amici, una di quelle che guai a non mantenerle. C’è un video girato dieci anni fa dagli stessi amici che su “sono lontani quei momenti, quando uno sguardo provocava turbamenti” si fanno promettere le cene del sabato sera se solo un giorno fosse diventato famoso.

