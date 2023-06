Gf Vip, la vacanza dopo il reality: Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Nicole Murgia e Micol Incorvaia inseparabili. Con loro un "intruso"

di Redazione Web

Vacanza estiva. Nonostante sia finito da tempo il reality, le ex gieffine non si sono mai allontanate. Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Giaele De Donà sono partite per una vacanza in Sardegna. E con loro anche "un intruso", Daniele Dal Moro, il fidanzato di Oriana. Potevano mancare le stories in questa vacanza di super lusso? ovviamente no, Basta andare sul profilo di una delle ex gieffine per trovare: mare, sole, buon cibo e tanto diverimento.

Coldplay a Milano, Aurora Ramazzotti al concerto con Goffredo, il gesto durante l'esibizione: «Stai facendo cardio»

Chanel Totti in viaggio con il trolley da 2.800 euro: vacanza in famiglia a Los Angeles con papà Francesco e Noemi Bocchi

La vacanza

Cene a lume di candela in posti da sogno, giro in barca, tuffi nelle acque splendide della Sardegna et voilà: il gruppo si diverte e sorride come spesso accadeva nella Casa più spiata d'Italia.

E, immancabile, uno scatto d'amore che vede abbracciati Oriana e Daniele, scacciando tutti i rumors sulla presunta crisi di qualche tempo. Un amore che sembra sempre più forte, nonostante le differenze caratteriali e i rumor.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA