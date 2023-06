Giorgia Soleri insulta Silvio Berlusconi, Carolina Stramare la attacca: «Come persona fai schifo»

di Redazione Web

Giorgia Soleri attacca Berlusconi, Carolina Stramare le risponde. La ex di Damiano dei Maneskin ha definito, a poche ore dalla sua morte, l'ex premier come «l'uomo che ha distrutto il Paese». Parole che hanno scatenato le polemice. L'ex concorrente di Pechino Express, che proprio durante il programma ha più volte litigato con l'influencer, risponde al commento. Su Instagram, Carolina riprende la story di Giorgia e la commenta malamente: «Giorgia cara, io non me la sento di aggiungere null'altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore», inizia nel lungo pensiero scritto nel post.

Il post

«Quindi, quale miglor risposta se non la tua.

Cosa ha scritto Giorgia

C'è chi ha voluto rendergli l'ultimo saluto e chi, invece, ha deciso di puntare l'attenzione sulle criticità dell'operato di Silvio Berlusconi in quanto ex premier e sulle accuse di corruzione e di evasione fiscale. Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano David, cantante dei Maneskin, ha pubblicato una serie di storie su Instagam dove afferma che Silvio Berlusconi sia «l'uomo che ha distrutto il Paese». Giorgia Soleri ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha fortemente criticato l'operato dell'ex premier, condividendo un articolo di Infosubmarine (una pagina su Instagram di divulgazione politica) dove Silvio Berlusconi viene definito «L'uomo che ha distrutto il Paese».

Il post al veleno

L'attivista non ha fornito ulteriori spiegazioni sulla sua opinione, ma ha preferito pubblicare un'ulteriore storia dove scrive: «Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia dei contatti». Infine, ha reso noto un commento mandatole da un follower che diceva: «Vedrai che adesso inizieranno a dire che aveva fatto anche cose buone», commentando: «Disappointed, but not surprised», ovvero “Delusa, ma non sorpresa”.

