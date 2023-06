Berlusconi morto, Massimo Boldi risponde a Giorgia Meloni: «Ora tocca a te». Poi cancella il tweet

di Redazione web

Massimo Boldi senza freni sui social. L'attore comico milanese, dal suo profilo Twitter che conta oltre 500mila follower, ha risposto Giorgia Meloni scatenando un piccolo caso. Sotto il post con cui la premier ha omaggiato Silvio Berlusconi, scomparso a 86 anni, Boldi ha risposto con un messaggio: «E ora tocca a te». Una frase che ha fatto stropicciare gli occhi a molti. La prima domanda che in tanti si sono fatti sul social è stata: «Ma è davvero lui?». Ebbene, il messaggio arriva proprio dal profilo ufficiale del noto attore.

Boldi e Meloni, cosa è successo

Prima delle 20, dal profilo ufficiale di Massimo Boldi è arrivato un messaggio, pubblicato sotto un post di Giorgia Meloni che recitava: «A Dio, Silvio».

Il sostegno nel 2021

Nel 2021 Massimo Boldi aveva parlato in toni entusiasti di Giorgia Meloni. «Mi piacerebbe come premier. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano», aveva detto in un'intervista.

Lunedì 12 Giugno 2023, 21:22

