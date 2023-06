Massimo Boldi: «Elisa Barranu? Non è la mia fidanzata, potrebbe essere mia figlia»

di Redazione Web

Massimo Boldi è proprio come i fan lo immaginano: la naturale propensione alla battuta, il guizzo ironico e la risata che lo ha reso famoso. Ma nelle ultime, l'attore è stato messo in discussione e al centro dell'attenzione a causa di una presunta frequentazione con Elisa Barranu, l'influencer veronese di 21 anni.

A quanto pare, non ci sarebbe nessuna relazione tra i due e sono proprio loro ad assicurarlo a Pomeriggio Cinque nella puntata del primo giugno. Tra l'attore e l'influencer ci sono circa 56 anni di differenza di età e nessuna relazione. Ma andiamo a vedere cosa hanno detto.

Massimo Boldi e Elisa Barranu

Ospiti al programma di Barbara D'Urso, Massimo Boldi e Elisa Barranu hanno messo in chiaro la situazione.

Poi, ha invitato l'influencer a fare un provino in diretta per dimostrare la sua bravura nella recitazione. Elisa non si è tirata indietro e ha recitato perfettamente la sua parte tratta da un film di Massimo Boldi.

«Un grande applauso», ha concluso Barbara D'Urso.

