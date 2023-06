Berlusconi è morto, il dolce pensiero di Ornella Vanoni per i figli: «Mi dispiace per loro, il papà gli mancherà»

di Redazione web

Ornella Vanoni ha espresso il suo messaggio di cordoglio ai familiari di Silvio Berlusconi per la scomparsa dell'ex premier avvenuta questa mattina a Milano. Il Cavaliere ha lasciato figli, compagna e tantissimi italiani senza parole. Con la sua scomparsa, segna il passaggio ad una nuova fase storica. Ma il messaggio della cantante è un pensiero che non vede Silvio Berlusconi per il politico che era, ma per l'uomo e il padre che rappresentava.

Le condoglianze dal mondo dello spettacolo

In tanti, quest'oggi, hanno sentito l'esigenza di esprimersi sulla morte di Silvio Berlusconi.

È morto Berlusconi e mi spiace moltissimo per i figli, perché soffriranno la mancanza del padre. — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) June 12, 2023

Il messaggio di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ha deciso di dedicare un messaggio breve, ma molto profondo. La cantante ha scritto su Twitter: «È morto Berlusconi e mi spiace moltissimo per i figli, perché soffriranno la mancanza del padre». Un messaggio che vuole sottolineare, indipendentemente dalle fazioni politiche, che prima di essere "Berlusconi" è "Silvio", padre e uomo che oggi lascia nel cuore dei suoi familiari un vuoto incolmabile.

