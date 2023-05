Pomeriggio Cinque, Massimo Boldi con il suv sulle rotaie del tram: «Ero al telefono con due modelle e sono andato fuori di melone»

di Redazione web

Massimo Boldi qualche giorno fa è stato protagonista di un incidente con il suo suv nuovo di zecca. E' successo a Milano, in zona Porta Venezia: "Cipollino" è finito con la sua vettura sopra alle rotaie del tram in pieno centro, rimanendo bloccato e interrompendo la circolazione dei mezzi. Una scena immortalata da alcuni fan che non hanno resistito alla tentazione di filmare tutto e pubblicare la scena sui social network, facendo diventare la disavventura subito virale.

Il racconto di Massimo Boldi a Pomeriggio 5

Oggi a "Pomeriggio Cinque" con Barbara d'Urso lo stesso Massimo Boldi ha ironizzato sull'accaduto, ammettendo di essere stato vittima di una distrazione: "Era un bel sabato sera e pioveva, ho preso la macchina che aveva appena venti giorni e sono uscito - ha raccontato - ero al telefono al vivavoce con Giorgia Carniti, una modella bellissima che è una mia amica. Mentre stavo parlando con lei mi chiama un'altra persona: Elisa, un'altra mia amica, mi sono agitato e ho visto che le rotaie del tram andavano dritte e la strada prendeva una forma a V. Io frequento molto le modelle, mi hanno chiamato tutte insieme e sono andato fuori col melone", ha scherzato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 19:40

