Barù contro i fan di Jessica Selassiè: «Non vorrei ca**re dove mangio, non ha mai avuto senso». Ecco di cosa parla

Barù e Jessica Selassiè non sono mai stati insieme. Almeno non pubblicamente, non sotto i riflettori della casa del GfVip e neanche fuori dalla casa e dopo il programma. Spesso infastidito dei commenti che i fan gli dedicavano commentando che, vedendoli bene insieme come una coppia, avrebbero dovuto provare a frequentarsi e ad avere una relazione. Barù non si è mai tirato indietro dal dire che voleva un bene enorme alla "Principessa" ex vincitrice del programma di Alfonso Signorini. Ma, anche, che non c'era nient'altro tra i due.

Eppure, diversi gossip li hanno visti protagonisti di una storia d'amore che pare si sia consumata fuori dalla casa più spiata d'Italia. I due non hanno mai confermato nè smentito, ma Barù, stanco, ha pubblicato un tweet che toglie ogni dubbio: vediamo insieme di cosa si tratta.

Barù contro i fan di Jessica Selassiè

L'ex gieffino Gherardo Gaetani, noto come Barù, ha commentato i fan di Jessica Selassiè per i continui rimandi ad una storia amorosa dei due.

Un amore utopico che ha fatto emozionare i fan che si sono accaniti quasi nei confronti della coppia.

Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un po’ fastidio. Non vorrei cagare dove mangio (come dicono a Oxford) ma ormai…. Grazie ❤️ — Baru (@barulino) June 11, 2023

Barù: «Mi ha sempre dato un po' fastidio»

L'ex gieffino amante per la cucina e blogger sui social, ha deciso di spegnere una volta per tutti gli entusiasmi dei fan della coppia. Con un tweet ha smorzato ogni tipo di possibilità, scagliandosi contro i fan che hanno lanciato l'hashtag "#Jerù". «Mettiamo a dormire quell'#? Non ha mai avuto senso», scrive Barù sul social.

I fan non prendono benissimo questo suo comportamento che tutto sommato non smentisce l'atteggiamento che lo ha contraddistinto all'interno del programma: «I Jerù ti sono piaciuti finché compravano il tuo libro e ti supportavano nel programma e nel televoto, vero?». E, ancora: «Sei cattivo: ti abbiamo sempre dimostrato affetto. Rappresentiamo un gruppo di persone che ha adorato la coppia che componevi con Jessica. Senza di lei, non sei nessuno».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 16:44

