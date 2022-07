Gf vip, Lulù in perizoma: il commento di Barù genera il caos, cosa ha detto

Scatto hot per Lulù Selassiè. L'ex gieffina è apparsa sui suoi canali social in una mise sexy che ha scatenato i follower. Inginocchiata sul letto, con il suo cane e con un perizoma da far girare la testa: Lulù ha incendiato il web. Ma soprattutto ha suscitato l'attenzione di una persona: Barù. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha commentato la foto generando il caos fra gli utenti.

«I’m every photographer’s dream» (Sono il sogno di ogni fotografo) ha scritto Lulù. E subito Barù ha scritto: «Just chilling with my dawg» (Mi sto soltanto rilassando con il mio amico). «Yoooo amore. I miss u!» (Vai amore, mi manchi!) ha replicato la principessa.

Lo scambio di battute, in particolare le parole di Barù, hanno provocato reazioni diverse. C’è chi ha apprezzato il suo classico modo di scherzare e chi, contrariato, lo ha attaccato, affermando che il suo era un commento fuori luogo. e Di lì, il caos.

Al di là delle critiche, sembra che lo chef e Lulù siano rimasti in ottimi rapporti. Durante e dopo il GF Vip 6, Barù è stato chiacchierato dal gossip per via del rapporto con la sorella di Lucrezia, Jessica Selassié. Tra i due, a un certo punto, sembrava che potesse nascere qualcosa che andasse oltre la semplice amicizia. A Jessica sarebbe piaciuto tentare un’avventura sentimentale, peccato che Barù abbia chiuso a ogni possibilità in tal senso. «Una bella amicizia, punto» ha ribadito a più non posso. E infatti così è stato: i ‘Jerù‘ sono rimasti soltanto un sogno dei fan.

