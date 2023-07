Uomini e donne, Alessia Cammarota e la story che mette in allarme in fan: «Stai partorendo?»

di Redazione Web

E' bastata una foto per far scattare l'allarme. Alessia Cammarota è al nono mese di gravidanza e in molti hanno pensato che fosse sull'orlo del parto. Ed è subito scattato il: «Stai già partorendo?» chiedono in massa i follower, subito interviene Alessia a chiarire tutto. Nelle sue stories Instagram, l'ex volto di Uomini e donne ha mostrato il pancione mentre era distesa su un lettino e in molti hanno collegato al momento tanto atteso. Ma ecco che Alessia dice...

Il chiarimento

«No ragazzi, non ci siamo...» esordisce Alessia in una stories Instagra, placando ogni allarme. «Non è arrivato il momento. Sto benissimo, qualche contrazione niente di particolare» continua e chiarisce: «Semplicemente un controllo di routine, arrivata agli sgoccioli. Tutto qua» conclude Alessia, sorridendo e tranquillizzando tutti.

